بدون ماكياج.. عاهة في وجه نادين نجيم بسبب انفجار بيروت

وظهرت نادين نسيب نجيم، وهي تمسك هاتفها من شرفة منزلها لتصور لحظات الانفجار الأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد وحطم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض.

وعلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الفيديو قائلة: «اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت ????هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة».

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت، أحدث ضجة في أول أغسطس الماضي، وتسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.