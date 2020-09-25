غادة رجب تستعيد ذكرياتها بصورة مع ميرفت أمين وكاظم الساهر ومنى زكي

استعادت الفنانة غادة رجب ذكريات العرض الخاص لفيلم السادات بصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت غادة رجب في الصورة بصحبة النجمة ميرفت امين، كاظم الساهر، مني ذكي وعلقت: "العرض الخاص لفيلم #السادات صوره غاليه علي قلبي اوي مع اجمل واقرب الناس ليا"

يُذكر أن الفنانة غادة رجب كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.



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