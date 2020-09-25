وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

علي الدلفي يحقق نجاحا غير مسبوق بأغنيته رتب حياتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
علي الدلفي يحقق نجاحا غير مسبوق بأغنيته رتب حياتك

علي الدلفي يحقق نجاحا غير مسبوق بأغنيته رتب حياتك

حققت أغنية رتب حياتك لـ علي الدلفي نجاحا غير مسبوق في العراق وحظيت الأغنية بملايين المشاهدات على قناة اليوتيوب الخاصة  به، فضلا عن صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الأغنية. 

أغنية رتب حياتك من كلمات وألحان علي الدلفي، وتوزيع موسيقي لجاكي صباح، وميكساج وماسترينغ لأسامة سمير وأخرج الفيديو كليب الخاص بالأغنية محمد العبودي. 

من جانبه قال علي الدلفي إن اغنية "رتب حياتك" هي تعبير حقيقي عن بعد الحبيب، الذي اختار الغياب واختار تعذيب حبيبه الذي ضحى بكل شيء من أجله.

ولفت إلى أن نجاح رتب حياتك راجع لكلماتها الموحاة والاحاسيس المرهفة التي تخللت كلمات الاغنية، موضحا أن الموسيقى اختيرت بعناية فائقة، فضلا عن الفيديو كليب الذي كان ملائما جدا لتعبيرات الاغنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي الدلفي يحقق نجاحا غير مسبوق بأغنيته رتب حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إخترنا لك

هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر

أخبار ذات صلة

0 تعليق