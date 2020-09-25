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رد صادم من والد رجاء حسين بعد غنائها في الإذاعة:"شغل العوالم ده مش عايزه".. فيديو

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رد صادم من والد رجاء حسين بعد غنائها في الإذاعة:"شغل العوالم ده مش عايزه".. فيديو

رد صادم من والد رجاء حسين بعد غنائها في الإذاعة:"شغل العوالم ده مش عايزه".. فيديو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد صادم من والد رجاء حسين بعد غنائها في الإذاعة:"شغل العوالم ده مش عايزه".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رد فعل والدها بعد اكتشافه أنها قامت بالغناء في الإذاعة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد،الذي يقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد،و إيمان يوسف، أن والدها حينها قال لها: «شغل العوامل ده مش عايزه».

وتابعت الفنانة رجاء حسين أنها كانت تريد التمثيل، وكانت حينها تعيش في طنطا، لذلك كان يجب أن تنتقل إلى القاهرة وبالفعل فعلت ذلك، وأقنعت أسرتها للانتقال للعيش في شبرا.

وتابعت أنها التحقت بمدرسة شبرا الثانوية، وتعرفت على صديقة لها تدعى وداد عمر، وحضرت معها حفل زفاف لأحد أقاربها، وهناك شاهدها يوسف عوف، زوج الفنانة خيرية أحمد، وأعجب بصوتها، وعرض عليها الغناء في ركن الهواة في الإذاعة المصرية، ولم يعرف أحد من أسرتها بذلك الأمر.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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