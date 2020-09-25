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يأكل خروف.. محمد حماقي يستعد لحفله بجدة

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يأكل خروف.. محمد حماقي يستعد لحفله بجدة

يأكل خروف.. محمد حماقي يستعد لحفله بجدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يأكل خروف.. محمد حماقي يستعد لحفله بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد حماقي، عن سعادتة ب أستقبتال أصدقائه السعودين له، قبل تقديم حفله اليوم احتفالا بالعيد الوطني الـ90.

ونشر حماقي صوره بمنزل صديقه وتناولوا خروفًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق قائلًا: من منزل حبيبي محمد زكي بيت الكرم يا رب دايمًا عامر ويحفظك ويحفظ عائلتك الكريمة ويحفظ حبيبنا عمو زكي اللي هرب بسرعة ومارضيش يأكل".

وأضاف" وطبعًا زي مانتوا شايفين كده مارضيتش اتقل في الأكل قوي علشان الحفلة”.

ويستعد حماقي، اليوم لأحياء حفلًا غنائيًا في جدة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت ، وسيتم بثها مباشر عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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