نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجاء حسين: المسرح عمري.. وتعلمت التمثيل في مدرستي بطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إن المسرح يعد بمثابة حياتها وعمرها، وشعرت فيه بنفسها فعالم المسرح ساحر.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أنها من مواليد القليوبية وليس طنطا كما يشاع.

وأوضحت رجاء حسين أن والدها كان يعمل في الحكومة، ودائم التنقل في وظيفته في عدة محافظات، وتنقلوا للعيش في أكثر من محافظة، موضحة أنها تعلمت التمثيل في مدرستها الثانوية بطنطا.

وأشارت إلى أنها شاهدت المسرح داخل مدرستها في الثانوية وتأخرت كثيرا حينها وقامت والدتها بتعنيفها وضربها بشدة كونها تأخرت عن موعد حضورها إلى المنزل بعد انتهاء الفترة المدرسية.