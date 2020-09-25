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رجاء حسين: الصحافة هاجمتني بعد انضمامي للمسرح القومي.. "قالوا رمرم"

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رجاء حسين: الصحافة هاجمتني بعد انضمامي للمسرح القومي.. "قالوا رمرم"

رجاء حسين: الصحافة هاجمتني بعد انضمامي للمسرح القومي.. "قالوا رمرم"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجاء حسين: الصحافة هاجمتني بعد انضمامي للمسرح القومي.. "قالوا رمرم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إنها لم ترى نظيرًا للفنانة الراحلة ماري منيب على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن نعمان عاشور يعد امتدادًا لنجيب محفوظ.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"،الذي يقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن عبد الله غيث فارس المسرح بلا منازع.

ولفتت الفنانة القديرة رجاء حسين، إلى أنها تعرضت للهجوم من الصحف على انضمامها إلى المسرح القومي وقالوا إن «المسرح القومي رمرم».

وأردفت، أنها تحملت مسئولية أهلها بعد وفاة والدها في سن مبكرة، وهذا ما ساعد على تشكيل شخصيتها، مؤكدة أن «بير السلم» من أفضل أدوارها مع عبد الرحمن زهرة.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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