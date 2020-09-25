وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

عقب وفاته بالسرطان.. تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب وفاته بالسرطان.. تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى

عقب وفاته بالسرطان.. تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى

تقرر تشييع جنازة الملحن الكبير خليل مصطفى، وذلك بالزقازيق، في مقابر الأسرة عقب وفاته صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

و كان قد أعلن الشاعر فوزي إبراهيم أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية خبر وفاة الملحن خليل مصطفى، اليوم.

وكشف فوزي إبراهيم قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

وقال "إبراهيم" إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

وتابع قائلا: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".

وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب وفاته بالسرطان.. تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر

0 تعليق