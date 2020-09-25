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بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

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بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

شاركت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت الفنانة شيرين رضا في هذه الصورة بإطلالة متألقة، حيث ارتدت فستان ذهبي اللون، والذي أبرز رشاقتها وجمالها واعتمدت على ميك أب هادي، وشعر ملموم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "رأس السنة "، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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