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بـ ماكياج جذاب.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

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بـ ماكياج جذاب.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

بـ ماكياج جذاب.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة سوار النجار، جمهورها صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت سوار النجار، بإطلالة أنيقة  ترتدي سترة كت أنيقة باللون الأسود، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة "احب نفسي".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سوار النجار، علي ماكياج جذاب متناسق مع إطلالتها، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، نالت إعجاب متابعيها.

تستعد النجار حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبة من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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