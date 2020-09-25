نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر تامر حسين ينعي وفاة الملحن خليل مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الشاعر تامر حسين، وفاة الملحن خليل مصطفى، والذي توفى صباح اليوم متأثرا بالسرطان. وشارك "حسين" صورة جمعته بالملحن خليل مصطفى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب قائلا: "البقاء لله.. وفاة الملحن الكبير أستاذ خليل مصطفى، الله يرحمك ويغفر لك، كان فنان عظيم وإنسان محترم وسيرته جميلة". وكان الشاعر فوزي إبراهيم، قد كشف عن حالة الملحن خليل مصطفى، عقب إصابته بمرض السرطان وطلب من الجمهور الدعاء له، وذلك قبل وفاته بأيام.

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