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بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

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بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد مكي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ".

وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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