نعى المطرب التونسي صابر الرباعي، وفاة الملحن خليل مصطفى والذي توفى صباح اليوم وذلك عقب تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان. وشارك "الرباعي" صورة جمعته بالملحن خليل مصطفى، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقا قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون". وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم وذلك عقب الإفصاح عن سوء حالته الصحية بسبب مرض الرسطان الذي كان يعاني منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطرب صابر الرباعي ينعى وفاة الملحن خليل مصطفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.