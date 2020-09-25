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من المايوه لـ الحجاب.. معلومات عن مي فخري

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من المايوه لـ الحجاب.. معلومات عن مي فخري

من المايوه لـ الحجاب.. معلومات عن مي فخري

- مي فخري، فنانة مصرية ولدت في القاهرة، تنقلت في طفولتها بين ومصر بسبب عمل والدها هناك.

- مي فخري، الأخت الصغرى لـ أخواتها. 

- بدأت مي فخري، طريقها من خلال العمل كـ موديل، ثم العمل في مجال الإعلانات والفيديو كليب لمدة 15 سنة. 

- فازت مي فخري، بمسابقة mission fashion لعام 2009، من الوطن العربي.

عملت مي فخري، كمذيعة علي روتانا موسيقى في برنامج 360 درجة.

شاركت مي فخري في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: (افراح إبليس، البيت الكبير، الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، هبة رجل الغراب) وغيرها. 

- كان احدث أعمال الفنانة مي فخري، مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" للفنان جمال سليمان. 

- تفاجأ متابعو مي فخري، بقرار إرتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه. 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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