وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة

تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة

حرص المنتج تامر مرسي، على تهنئة الفنان محمود البزاوي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 25 سبتمبر.

وكتب تامر مرسي، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "‏النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الأب والفنان الكوميدي جدا ????واللي قدر يضحكنا في أدوار وينزل دموعنا في أدوار تانية الرائع محمود البزاوي ???? كل سنة وإنت جميل ودايما مختلف وادوارك مميزة ????حبيته في دور الاب في اي مسلسل في دول ؟???? #سينرجي ‎#synergy".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي، من مواليد 25 سبتمبر 1963، بمدينة المحلة الكبرى. وهو مؤلف وممثل ومن أبرز أعماله ذئاب الجبل، "همام في أمستردام"، "كلبش"، "لحظات حرجة"، "العندليب حكاية شعب"، "الزوجة الرابعة"، "ريا وسكينة"، وغيرها.

وشارك البزاوى في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.

النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الأب والفنان الكوميدي جدا ????واللي قدر يضحكنا في أدوار وينزل دموعنا في أدوار تانية الرائع محمود البزاوي ????

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب

أخبار ذات صلة

0 تعليق