بفيديو قصير.. سمية الخشاب تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من احدث جلسة تصوير. وخطفت سمية الخشاب الأنظار فى الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان كت من الحرير باللون الاحمر، يتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها، وانتعلت حذاء باللون الأسود.

وتركت سمية الخشاب خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، واعتمدت علي الماكياج الناعم، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

يُذكر أن احدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



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