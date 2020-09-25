علي قاسم يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مشاركته في الفيلم العالمي "infidel" وسبب تجاهله الترويج للعمل

علي قاسم الفنان المصري الشاب بدأ يخطو أولى خطواته نحو العالمية، حيث يشارك في بطولة فيلم "infidel" مع النجم العالمي جيم كافيزيل، والذي بدأ عرضه قبل حوالي أسبوع، وحقق نجاحً ملحوظًا منذ بدء عرضه.

علي قاسم يكشف كواليس انضمامه لـ"infidel "

علي قاسم كشف لـ"دوت الخليج" عن كواليس مشاركته بفيلم "infidel" وأكد أن صناع الفيلم عندما بدأوا التصوير في الأردن عام 2018، اختاروا بعض الممثلين من هناك لتقديم بعض الأدوار، لكن شخصية جافيد التي قدمها علي بالفيلم، قرروا أن يجروا تجارب أداء للممثلين ليس على مستوى دولة الأردن فقط، ولكن على مستوى الوطن العربي كله، وهو ما علمه من إحدى صديقاته المشاركات بالفيلم حينها.

وأوضح علي قاسم أنه بالفعل أجرى تجارب الأداء في مصر، وأرسل المشاهد لصناع "infidel" في الأردن، الذين استقروا عليه ليقدم شخصية "جافيد"، وبالفعل بدأ التصوير في الأردن في نوفمبر 2018.

تفاصيل شخصية علي قاسم في "infidel"

ويقدم الفنان المصري، شخصية رجل أمريكي إيراني، في الأربعينات من عمره، يدعى "جافيد"، ولفت علي قاسم في تصريحاته إلى أن الدور ليس كبيرًا بالفيلم، لكنه دور محوري، مُضيفًا: "خطوة أولى وصغيرة ومهمة جدًا وتجربة حلوة وعلمتني حاجات كتير"، وكشف أيضًا أن اهتمامه بالمشاركة في السينما العالمية لن يؤثر على اهتمامه بإثبات نفسه في مصر، موضحًا أنه يتمنى أن يشارك في ليس فقط في الأعمال السينمائية الأمريكية، ولكن الأوروبية أيضًا.

سبب عدم اهتمام علي قاسم بالترويج للفيلم

وعن عدم ترويجه بالشكل الكافي للفيلم العالمي الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال علي قاسم إنه قليل التفاعل على السوشيال ميديا بشكل عام، وعادة لم يشارك أي صورة على انستجرام إلا إذا نالت إعجابه، بغض النظر عن أي شيء آخر، مشيرًا إلى أنه وحتى قبل دخوله مجال التمثيل، وهو متخذ قراره بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه أسعد بدون التفاعل على تلك المواقع.

الجدير بالذكر أن فيلم "Infidel" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والمغامرة، وهو من تأليف وإخراج سايروس نوراسته، وبطولة جيم كافيزيل وكلوديا كارفان وهال أوزسان وستيلاو سافانتي وبيجان دانيشماند، وتدور أحداثه حول صحفي أمريكي يلعب دوره جيم كافيزيل يتم اختطافه بعد أن دعاه صديقه إلى القاهرة للتحدث علانية عن انتفاضات المتشددين في الفترة الأخيرة، وتتوجه زوجته إلى المدينة بعد سماع أخبار اختطاف زوجها، وتصر على البحث عنه وعلى إعادته معها.