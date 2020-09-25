النجوم ينعون الملحن الراحل خليل مصطفى صاحب "شوقنا" و"سبت فراغ كبير"

خليل مصطفى أحد أبرز الملحنين في مصر أعلن عن وفاته اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وقد نعى الملحن الراحل العديد من النجوم.

وفاة الملحن المصري خليل مصطفى

خليل مصطفى من الملحنين الذين قدموا عشرات الألحان مع نجوم الغناء في مصر، وقد أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين بمصر خبر وفاة الملحن الراحل عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" وقدمت واجب العزاء لأسرته ومحبيه، فكتبت الجمعية في بيانها: "تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الفنان خليل مصطفى الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول يتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته ومحبيه"، ولم تكشف الجمعية عن موعد أو مكان جنازة الملحن الراحل.

خليل مصطفى تدهورت حالته نتيجة إصابته بالسرطان

خليل مصطفى عانى خلال الفترة الماضية من مرض السرطان وتدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى في العاصمة المصرية القاهرة، حيث دخل إلى العناية المركزة حتى تم الإعلان عن وفاته اليوم الجمعة، وقد نعى الملحن الراحل العديد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر المصري تامر حسين الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة نعى فيها خليل مصطفى فكتب: "البقاء لله وفاة الملحن الكبير أستاذ خليل مصطفى الله يرحمك ويغفرلك كان فنان عظيم وإنسان محترم وسيرته جميلة"، كما علق الملحن وليد سعد على رحيل خليل مصطفى وكتب: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمه يارب"، وكذلك الفنانة لطيفة التي نشرت صورة نادرة مع الراحل وعلقت بالقول :"البقاء لله .. الله يرحمك يا خليل .. الملحن خليل مصطفى في ذمة الله .. إنا لله و إنا اليه راچعون".

A post shared by (@tamerhusseinofficial) on Sep 25, 2020 at 8:15am PDT

معلومات عن الملحن الراحل خليل مصطفى

خليل مصطفى كان آخر ظهور له في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة "cbc"في عام 2018، وقد قدم خليل مصطفى العديد من الألحان الشهيرة لكبار النجوم منهم الفنان عمرو دياب الذي تعاون معه في أغنية "شوقنا"، و"خالصين"، و"أحلف بالليالي"، و"سبت فراغ كبير"، كما قدم مع الفنان مدحت صالح العديد من الأغاني أبرزها أغنية "ولا تسوى دموع"، و"السهرة تحلى"، وأغنية "الشمس الجريئة" مع الفنانة حنان، كما تعاون الملحن الراحل خليل مصطفى مع الفنان علي الحجار في أكثر من ألبوم، وقد أكد الملحن الراحل في أكثر من لقاء أن مشواره الفني قد بدأ أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية حيث زامل مجموعة من النجوم منهم الملحن والعازف أحمد الحجار ومن خلاله بدأ التعاون بينه وبين الفنان علي الحجار وتحديدا في أغنية "كان إحساسي صحيح"، ثم تجدد هذا التعاون للمرة الثانية في أغنية "عنوان بيتنا"، وذلك في ألبوم "متصدقيش".