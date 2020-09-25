الفنان فخرية خميس تتعافى من فيروس كورونا وتستعد للعلاج من السرطان..فيديو

فخرية خميس النجمة العمانية أعلنت عن خروجها من المستشفى وتواجدها في منزلها وذلك بعدما خضعت لفترة علاج من فيروس كورونا، كما كشفت الفنانة عن الخطوات القادمة لعلاجها من السرطان.

خروج الفنانة فخرية خميس من المستشفى

فخرية خميس نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فيديو جديد لها بعد خروجها من المستشفى التي تواجدت فيه خلال الأسابيع الماضية من أجل تلقي العلاج من فيروس كورونا الذي تزامن مع الكشف عن إصابتها بالسرطان، فخرية خميس طمأنت محبيها على حالتها وأكدت أنها تجاوزت فيروس كورونا فقالت: "جزاكم الله خيرا أشكركم واتابع تعليقاتكم وأسرتي تخبرني بكافة التفاصيل وجميع من يسعى للتواصل معي ولله الحمد والشكر اجتزنا كورونا، لكن لا أزال أعاني من بعض أثارها منها الألم في الرئة، كورونا شيء لا يستهان به، الصحة حلوة عليكم أن تتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية".

فخرية خميس تبدأ علاجها من السرطان في أكتوبر القادم

فخرية خميس تحدثت كذلك عن الخطوات القادمة في علاجها من السرطان، حيث أوضحت أنها سوف تبدأ العلاج في شهر أكتوبر القادم وأنها عانت خلال الأسابيع الماضية وذلك بسبب عدم تواصلها مع محبيها فقالت: "بإذن الله في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سوف أبدأ في الخضوع للعلاج الكيميائي والمرض في المرحلة الثانية، الخطوة التي تم وضعها للعلاج من السرطان دوت الخليج جرعة أو اثنين ثم سوف أخضع لعملية، وإن شاء الله لن تطول فترة مرضي، وأشكر من سعى للتواصل من أجل الاطمئنان على فخرية خميس، وعندما أكون في حالة تسمح سوف اتواصل معكم دائما".

A post shared by (@fakhriya_khamis) on Sep 25, 2020 at 6:14am PDT

شفاء عائلة الفنانة فخرية خميس من كورونا

فخرية خميس كشفت كذلك عن إصابة عائلتها بفيروس كورونا وأكدت أنهم استطاعوا تجاوز هذه المرحلة بشكل أسرع منها وذلك بسبب معاناتها من مرض الربو، وأكدت أنها خلال هذه الفترة تتواجد مع عائلتها بسبب عدم رؤيتهم منذ أكثر من 22 يوم فقالت الفنانة العمانية: "الآن متواجدة مع أسرتي وأبنائي لأن منذ ما يقارب من 22 يوم لم أقابل أحد منهم، كما أصيب أفراد أسرتي بكورونا وقد عانوا من الفيروس لكن أنا أكثر من تأثر بشكل واضح بسبب إصابتي بالربو".

فخرية خميس قد كشفت خلال الفترة الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا ومرض السرطان وأكدت في أكثر من رسالة وفيديو نشرته عن مدى إرهاقها والألم الذي تعاني منه وذلك بعدما تم نقلها إلى المستشفى في عمان، كما نشرت تدوينات عبر خاصية "الاستوري" على "انستجرام"، واعتذرت من خلالها للجميع على عدم قدرتها على الرد عليهم.