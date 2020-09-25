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5 معلومات عن فيلم "infidel" أول مشاركة عالمية للفنان علي قاسم..إيرادات وتقييمات جيدة في أول أسبوع عرض

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5 معلومات عن فيلم "infidel" أول مشاركة عالمية للفنان علي قاسم..إيرادات وتقييمات جيدة في أول أسبوع عرض

5 معلومات عن فيلم "infidel" أول مشاركة عالمية للفنان علي قاسم..إيرادات وتقييمات جيدة في أول أسبوع عرض

القاهرة- سما جابر الجمعة,25 أيلول (سبتمبر) 2020 - 19:19

بدأ خلال الأيام الماضية عرض فيلم "Infidel" الأمريكي في دور العرض السينمائية ونجح في أن يحقق مركزًا مميزًا في ول أسبوع عرض، وسط الأفلام التي تنافسه في الفترة نفسها مثل "Tenet" و"The New Mutants" وغيرها من الأعمال السينمائية التي قرر صناعها عرضها تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس .

فريق عمل "Infidel"

فيلم "Infidel" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والمغامرة، وهو من تأليف وإخراج سايروس نوراسته، وبطولة جيم كافيزيل وكلوديا كارفان وهال أوزسان وستيلاو سافانتي وبيجان دانيشماند، وعدد من الممثلين الشباب من بعض الدول العربية، من بينهم علي قاسم وليلى عربي.

علي قاسم يخوض أولى تجاربه في السينما العالمية

الفنان المصري علي قاسم، يخوض من خلال دور جافين بالفيلم، أولى تجاربه في السينما العالمية، ويبدو أن مساحة دوره بالفيلم جيدة، حيث ظهر في أكثر من مشهد بالبرومو الرسمي للعمل، والذي طرح قبل ما يقرب من شهر، ويأتي ذلك بعد نجاحه مؤخرًا في العديد من الأعمال التلفزيونية المصرية وأحدثها مسلسل "لعبة النسيان".

علي قاسم في infidel

قصة فيلم "Infidel"

الفيلم تدور أحداثه حول صحفي أمريكي يلعب دوره جيم كافيزيل يتم اختطافه بعد أن دعاه صديقه إلى القاهرة للتحدث علانية عن انتفاضات المتشددين في الفترة الأخيرة، وتتوجه زوجته إلى المدينة بعد سماع أخبار اختطاف زوجها، وتصر على البحث عنه وعلى إعادته معها. 

إيرادات أحدث أفلام جيم كافيزيل نجح فيلم "Infidel" أن يتواجد بالمركز الثالث خلال الأسبوع الأول من طرحه، محققا مليون و500 ألف دولار، كما استطاع تحقيق مركز متقدم في التقييم على موقع IMDb، وحصل على درجة 6.7.

Infidel movie review & film summary (2020) | Roger Ebert

الشرق الأوسط حدث أساسي بـ"Infidel" 

الفيلم تبلغ مدة عرضه حوالي 108 دقيقة، وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يهتم خلال الأحداث بتسليط الضوء على عدد من دول الشرق الأوسط مثل مصر، التي تشهد انطلاق الحدث الرئيسي بالعمل وهو اختطاف البطل جيم كافيزيل.

ويناقش الفيلم أيضًا بعض الأوضاع السياسية في عدد من الدول العربية، وتعرض بعضها للأعمال الإرهابية وما ينتج عن ذلك، وكانت تقارير أجنبية قد أشارت إلى أن الأحداث مأخوذة عن قصة حقيقة. 

أعداد مجلة دوت الخليج

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محمد الشيخ

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محمد الشيخ

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