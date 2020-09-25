الفنان خالد سامي يخضع أخيرا لجراحة زراعة الكبد بعد معاناة طويلة..صور

خالد سامي الفنان السعودي شهدت حالته الصحية تطورات جديدة حيث دخل الفنان إلى غرفة العمليات للخضوع لجراحة زراعة الكبد وذلك بعد معاناة طويلة ومناشدات العديد من النجوم بسرعة إنقاذه بسبب احتياجه لهذه العملية من أجل إنقاذ حياته.

خالد سامي يدخل العمليات من أجل زراعة الكبد

فهد العبدالله الملحن السعودي كشف عن تطورات حالة الفنان خالد سامي حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تدوينة قصيرة أكد من خلالها على دخول الفنان خالد سامي لغرفة العمليات من أجل الخضوع لجراحة زراعة الكبد في إحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وطالب فهد العبدلله من محبي الفنان خالد سامي بالدعاء له من أجل تجاوز هذه اللحظات المهمة فكتب: "الآن الفنان خالد سامي في غرفة العمليات لزراعة الكبد في مستشفى الحرس بالرياض دعواتكم يا أحبة لاحرمنا الله منكم"، وقد أعاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشر التدوينة والدعاء للفنان السعودي.

صورة الفنان خالد سامي من داخل العمليات

خالد سامي قد ظهر كذلك في صورة نشرها فهد العبدالله عبر حسابه على "تويتر" قبل دخوله لغرفة العمليات، وأشار الفنان خالد سامي في الصورة بجاهزيته لهذه العملية المهمة وعلق فهد العبدالله على الصورة التي نشرها قائلا: "صورة الحبيب الغالي خالد سامي قبل دخوله للعملية"، وكانت حالة خالد سامي قد نالت اهتماما واسعا من قبل النجوم والجمهور السعودي بسبب تدهورها خلال الاسابيع الماضية واحتياجه لعملية زراعة الكبد فضلا عن الأزمات الصحية بسبب أمراض الكلى، وقد ناشد العديد من النجوم بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الفنان السعودي.

ناصر القصبي كان من بين المساندين لخالد سامي حيث كتب عبر حسابه على "تويتر" فقال: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه بسرعة التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عمليه زراعة الكبد الآن و على وجه السرعه وإلا سيموت بين أيدينا".

تطورات الأزمة الصحية للفنان خالد سامي

خالد سامي قد نشرت زوجته تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قدمت من خلالها الشكر للفنان ناصر القصبي بسبب دعمه لزوجها و مناشدته للجهات المسئولة بسرعة التحرك لانقاذ حياة خالد سامي فكتبت في تدوينتها: " بارك الله فيك أستاذ ناصر، نعم الصاحب والصديق أنت لأبو تركي، كنت ومازلت معنا قلبا وقالبا داعما ومساندا منذ اصابة خالد إلى الآن"، وقد تواجد الفنان خالد سامي في العناية المركزة خلال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية، حيث يعاني الفنان من تليف في الكبد، كما اضطر إلى الغسيل الكلوي بسبب معاناته كذلك من الفشل الكلوي، وكانت رحلة علاجه في الخارج قد توقفت بسبب أزمة كورونا.