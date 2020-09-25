في عيد ميلاد ويل سميث.. زوجته فضحت خيانتها له مقابل 45 مليون دولار

ويلارد كارول سميث جونيور.

يحتفل اليوم الجمعة 25 سبتمبر، النجم العالمي ويل سميث، بعيد ميلاده الـ 52، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسيلفانيا، واسمه بالكامل هو

وفي شهر يوليو الماضي، تسببت تصريحات نارية جديدة في اعادة فتح ملف خيانة الممثلة الامريكية جادا بينكيت سميث لزوجها النجم العالمي ويل سميث، الذي لقى تعاطفا وتضامنا من جمهوره الغفير في جميع انحاء العالم.

خيانة ويل سميث

وكشف ألسينا عن علاقته بزوجة ويل سميث عندما كان ضيفا ببرنامج مع "المضيف ليل واين" الذى يذاع على "أبل ميوزيك" قائلا : حتى الان احب بينكيت وذلك وفقا لصحيفة ديلى ميل.

قالت جادا بينكيت إنها منذ 4 سنوات ونصف السنة بدأت صداقة مع أوجست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة". كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا". وتابعت الممثلة الامريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

ولقى ويل سميث دعم جمهوره بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور مؤثرة له اثناء استماعه لاعترافات زوجته بدخولها في علاقة مع رجل آخر.

حب من أول نظرة تعرف ويل سميث على زوجته جادا أثناء تقديمها في أحد الأفلام التي كان يلعب بطولتها حينها أعجب كل طرف بالآخر واستطاعا أن يخطفا قلبيّ بعضمها، سميث جذاب وثري ولديه روح الفكاهة وجادا تعشق هذا النوع من الرجال وبالفعل تزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء وشاركا في العديد من الأعمال الخيرية.

أجر ويل سميث