طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي «الخطة العايمة» التريلر الأول للفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية في 6 أكتوبر المُقبل.

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد عبد الرحمن البوستر الرسمى لـ فيلم " الخطة العايمة " وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".