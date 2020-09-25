وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.
يُذكر أن، آخر أعمال المخرج عمرو عرفة السينمائية فيلم "من 30 سنة"، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، رجاء الجداوي.
وكانت آخر أعمالة الدرامية مسلسل "لمعي القط" الذي عرض في شهر رمضان 2017، وهو من بطولة محمد عادل إمام، لقاء الخميسي، عمر مصطفى متولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو عرفة يهنئ محمود البزاوي بعيد ميلاده: الموهوب صاحب صاحبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق