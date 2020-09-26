نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم: لا تشغلني البطولة المطلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة الشابة إنجي المقدم، إن فكرة تقديم بطولة مطلقة أو عمل بمفردها لا تستهويها حاليًا.

وأكدت في تصريحات صحفية: "لا أفكر فيها أو أسعى إليها، ولكن يهمني الدور الجميل الثري المختلف والمهم الحلو والذى يضيف لي والمؤثر والمستفز الذي يخرج مني الاختلاف والجديد.

وأضافت: "أنا سعيدة جدا بأن يقال عني ذلك، وهذا يعني أن الناس تشعر بالمجهود الذي أبذله وأني أعاني وأركز في الاختيار، ولا أنكر أني قد أكون محظوظة في الفترة الأخيرة لأن الأدوار التي عرضت علي كانت مؤثرة ومميزة بشكل كبير، وهذا نصيب".