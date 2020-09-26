فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

رغم إعلان عدد من الفنانات الجلوس في المنزل وارتداء الحجاب، إلا أن جمهورهن لم ينسهن، وظل يطالبهن بالعودة من فترة لأخرى.

يرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي، أبرز الفنانات اللاتي قررن إرتداء الحجاب واعتزال الفن.

مي فخري

أثارت الفنانة مي فخري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث (التريند) على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

تفاجأ متابعو مي فخري، بقرار إرتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه.

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصلت إليها من الإيمان.

داليا إبراهيم

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.

وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.

وكانت داليا إبراهيم أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.

نورا

بعد ان حققت الفنانة المعتزلة نورا نجاحا كبيرا في الكثير من الاعمال الفنية الهامة التي اكسبتها شهرة واسعة وانتشارا كبيرا لدي الجمهور ووصلت شهرتها إلى أرجاء الوطن العربي تفاجأ جمهورها في عام 1996 باعلان قرارها باعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب رغم انها كانت في اوج نجوميتها.

وعن تفاصيل وملابسات قرار نورا بالاعتزال اكدت الفنانة عفاف شعيب ان نورا اتخذت هذا القرار في منزلها وقبل ان ترتدي هي الحجاب صرحت شعيب في حوار قديم لها: لقد اعتزلت نورا الفن من قبل ان اعلن انا اعتزالي بشهور موضحة : انا كنت معتادة قبل الاعتزال ان نتناوب ختم القرآن في بيتي مرة وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة اخري وكان من بين هؤلاء الاخوات ياسمين الخيام ونورا ونسرين وهناء ثروت وهناء السعدي شقيقة رجل الاعمال اشرف السعدي".

واضافت شعيب المهم كان ختم القرآن في تلك الليلة في شقتي بالمهندسين كان يوم اثنين وكنت صايمة وكان القارئ وقتها يتلو سورة (مريم ) في الاية بسم الله الرحمن الرحيم :"واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين ..يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين" صدق الله العظيم.

وتابعت شعيب في هذه اللحظة وصلت الفنانة نورا منزلي ووقفت خاشعة وكانها تستمع لهذه الايات لاول مرة اهتزت بشدة واحمر وجهها وانهمر سيل من الدموع من عينيها وهي تتابع ايات القرآن التي تتحدث عن السيدة مريم كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر الينا جميعا (انا يا جماعة خلاص هعتزل).

شمس البارودي

كانت من اشهر نجمات الزمن الجميل فقد تربعت علي عرش النجومية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي جسدت العديد من الادوار الجريئة التي يطلقون عليها ادوار الاغراء وفي لحظة تمعن وتقرب الي الله جلت قدرته اهدتها ابنتها (ناريمان ) ديوان شعر يتحدث عن الحجاب والاحتشام فقد مست هذه الكلمات شغاف قلبها وتاثرت بكلماته حيث جاء سفرها لاداء العمرة مع والدها ليدعم هذا الشعور الجارف للاتجاه الي الاعتزال.

وقال زوجها الفنان حسن يوسف:" ليلة ذهابها لاداء العمرة مع والدها لم تنم واخذت تنتظر ذلك اللقاء بحنين لا مثيل له وبعدما ادت العمرة وانتهت من مناسكها ظلت تنتقل من مكان لاخر علي الارض المقدسة فكانت تشعر بجلال الموقف ولم تملك سوي دموعها ندما علي الايام التي ابعدتها عن التعبد والتقرب الي الله فقد كانت تشعر بعالم غريب وكانها خلقت من جديد و قبل صلاة الفجر صلت ركعتين وكلها خشوع وتعبد وتمعن في قدرة الله وكان اول شيء فعلته بعد ذلك هو ارتداء الحجاب لتعود من الاراضي الحجازية مرتدية ملابس الحجاب البسيطة وااستغنت بل وتركت ملابسها غالية الثمن ذات الاطلالة الراقية التي ذهبت بها لاداء مناسك العمرة ".

سهير البابلي

الفنانة سهير البابلي، فكانت على وشك العودة بعد أن تحجبت وابتعدت عن الفن لأكثر من 12 عاما، إذ كان لها مسلسل تليفزيوني بعنوان "قانون سوسكا"، لكنه رهن التحضيرات حتى الآن، ولم يتم عرضه.

نسرين

لا أحد ينسى جميلة الشاشة، الفنانة نسرين، التي امتدت فترة اعتزالها الفن إلى أكثر من 25 عاما، منذ مشاركتها في مسرحية "قمر الزمان والأقزام الخمسة" في بداية التسعينات، بعدها أرادت ارتداء الحجاب والجلوس بالمنزل، بعد أن أعلنت اعتزالها للفن.

ولم تقف عروض العودة لها، إذ كان الكثير يطالبون الفنانة نسرين بالعودة للشاشة مرة أخرى، الأمر الذي جعل أخبارا تتسرب حول عودتها لأحد الأعمال الدينية، لكن زوجها الفنان محسن محيي الدين حسم الجدل، ونفى تلك الأخبار.