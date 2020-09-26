أشعل المطرب محمد حماقي، مسرح حفله الغنائي بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90. وقدم حماقى من خلال الحفل، عددا من اغانيه التى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.

وفي سياق متصل، أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأجيل حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت 26 سبتمبر، ولم يعلن عن الموعد الجديد للحفل. وكتب عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة، وفيه: "حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله". من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب 14,403,989 مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماقي يشعل حفله بالسعودية في العيد الوطني الـ 90 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.