بدعم من المستشار تركي آل الشيخ.. حماقي يتألق بحفل اليوم الوطني السعودي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفاعل جمهوري مع محمد حماقى بحفل اليوم الوطنى السعودى الـ 90 حماقي يبدع في حفل السعودية ويشيد تركي آل الشيخ

أحيا النجم محمد حماقي حفلاً غنائيًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وسط حضور جماهيري كبير.

وجه حماقي، في بداية حفله الشكر لسيادة المستشار ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، حيث قال،:"أحب أوجه الشكر لسيادة المستشار، وفي الحقيقة هذا الشكر ليس فقط مني بل من جميع العاملين بهيئة الترفيه والموسيقى والغناء والجمهور أيضًا، لأن المجهود الذي يبذله لإسعادنا وإسعادكم خرافي، فأنا أشكره وأحييه تحيه كبيرة من قلبي".

قدم حماقي، في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين التي هزت أركان مكان الحفل.

جدير بالذكر أنه شارك في إحياء اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠ عددًا من كبار نجوم الأغنية بالعالم داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنظيم "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الامكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى لدي الشعب السعودي.