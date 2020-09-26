سليم عساف يدعم نادين نسيب نجيم برسالة إيجابية

شارك الفنان سليم عساف جمهوره تغريدة وجه من خلالها رسالة دعم للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد تعرضها لإصابة جراء انفجار بيروت.

ونشرت نادين صور لها في أول ظهور لجمهورها وكانت بدون مكياج وقالت: "‏بدون فلتر، شكراً يا رب على كل شيء وانا ممتنة كتير وايجابية كتير و بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر".

ورد عليها سليم قائلًا: ‏"وجهك انعكاس لداخلك الجميل، حتى التشوهات غير قادرة على إزالة تلك الحقيقة".