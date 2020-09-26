اقرا ايضا :
يذكر أن إسعاد يونس تعرضت لهجوم من رواد تويتر ، ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".
وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.
وفي سياق آخر، سبق أن قالت هند سعيد صالح، نجلة الفنان سعيد صالح، إن من أكثر المواقف التى ضايقت والدها وحزن عليها كثيرا في حياته؛ هى وفاة نجلة أخيه، ووفاة الفنانين أحمد زكي وعلاء ولي الدين، قائلة: "مش قادرة اقول كان متأثر ازاى بوفاة علاء ولي الدين.. وكان ساعتها بيحج، ولقيته طلبنى أول يوم العيد فى الصباح وبيبكى".
وتحدثت "هند" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، عن الصلة التى كانت تربط بها والدها وعلاء ولى الدين، قائلة: "الأستاذ سمير ولى الدين، والد الفنان علاء ولى الدين، قام بتربية والدي.. بابا جاتله فترة كانت حياته وشغله كله في بيته".
وتابعت انه كان يعتبره كأسرته، متابعة: "وفاة علاء ولى الدين كانت أكثر موقف شوفت والدي فيه بيعيط بانهيار.. كان بيقولى ابنى مات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع الراحل سعيد صالح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.