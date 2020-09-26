وعلقت دينا الشربيني على الفيديو: "عودة إلى المسار".
وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "عاش يا بطل ، جامدة اوي ، برافو ، احلي دينا ".
كما دعمتها ابنة النجم عمر دياب قائلة : استمري و اشتغلي علية
اقر ايضا :
من ناحية آخرى تشارك النجمة دينا الشربيني في تصوير فيلمين وهما "30 مارس" و"ثانية واحدة".
وكانت قد تعرض الفنانة دينا الشربيني لحملات هجوم دائمة من رواد السوشيال ميديا؛ كلما انتشرت لها صورة بصحبة زوجها النجم عمرو دياب.
سبب الهجوم هو عدم إعلان عمرو أو دينا حقيقة علاقتهما، وما إذا كانت حبا أم صداقة أم زواجا، وتعامل البعض معهما كحبيبين لا زوجين، وهو ما يتناقض مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.
وكان احدث ظهور لدينا الشربيني من خلال الكليب الأخير اماكن السهر للمطرب عمرو دياب في إعلان إحدى المشروبات الغازية.
حققت أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
و يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينا الشربيني تعود للرياضة بـ حمل الاثقال.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.