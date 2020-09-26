دينا الشربيني تعود للرياضة بـ حمل الاثقال.. فيديو

وظهرت دينا ، وهي تودي بعض التمارين الرياضية الشاقة ، من خلال حمل الاوزان علي كتفيها.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو: "عودة إلى المسار".

وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "عاش يا بطل ، جامدة اوي ، برافو ، احلي دينا ".

كما دعمتها ابنة النجم عمر دياب قائلة : استمري و اشتغلي علية

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من ناحية آخرى تشارك النجمة دينا الشربيني في تصوير فيلمين وهما "30 مارس" و"ثانية واحدة".