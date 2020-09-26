برفقة إلهام شاهين وهنا شيحة.. بوسي شلبي تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلاد ريهام حجاج

احتفلت الاعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج .

وظهرت بوسي شلبي برفقة نجوم الفن علي راسهم النجمة الهام شاهين و هنا شيحة من حفل ميلاد ريهام حجاج و علقت علي الصورة قائلة : "احلي ريهام سنة حلوة "

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وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات ما بين : "احلي نجوم ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".

وتحتفل الفنانة ريهام حجاج، اليوم بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.