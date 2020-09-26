نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم: استعنت بأطباء نفسيين لتجسيد دوري في "لعبة النسيان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها استعانت بأطباء نفسيين لأداء دورها في مسلسل "لعبة النسيان" إضافة إلى أنها درست علم النفس، فهو دراستي الأساسية ولذلك لدي خلفية.

وأضافت في تصريحات صحفية: "برغم دراستي ذهبت لأطباء نفسيين وأخصائيين حتى أحصل على كل التطورات في هذا العلم، وهذا جزء فقط من شخصية بهيرة لكنها في النهاية طبيبة وزوجة وأم، وهذه أبعاد أخرى في الشخصية.

وأشارا إلى أنها اهتمت كذلك بهذه الأبعاد لأن الشخصية لديها حياة أخرى تظهر على الشاشة من خلال زوجها وابنها ولم أركز بشكل كبير في رسم ملامح الطبيبة العملية فقط بل شمل الاهتمام الناحية الإنسانية والمهنية.