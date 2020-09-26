محمد المجذوب يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل أغنيته المقبلة وسر تفائله بها

يعكف الفنان السوري محمد المجذوب، على التحضير لأغنية جديدة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث كليباته "ماضي أسود".
وكشف المجذوب تفاصيل العمل الجديد في تصريحات لـ "دوت الخليج الفني"، قائلًا إنه متفائل بهذه الأغنية لأنه يتعاون من خلالها مع فريق عمل مميز.
يذكر أن محمد المجذوب مازال يحصد ثمار نجاح أحدث أعماله الغنائية المصورة ماضي أسود والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
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