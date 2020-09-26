صور ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ34..ظهور نيللي كريم وخطيبها وتجاهل تام لإجراءات "كورونا"

ريهام حجاج احتفلت بعيد ميلادها الـ34 وسط حضور العديد من زملائها وأصدقائها من الوسط الفني، والذين من بينهم ماجد المصري، ونيللي كريم، كما تم تداول العديد من الصور الحفل.

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ34

بوسي شلبي الإعلامية المصرية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لحفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج الـ34 حيث ظهرت بوسي شلبي بجوار الفنانة المصرية وكذلك كل من ماجد المصري وزوجته رنا عطية، وقدمت الإعلامية المصرية التهنئة للفنانة ريهام حجاج فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها قالت فيه: "كل سنة وريهام طيبة وعقبال مليون سنة حلوة"، حيث حضر الحفل عدد كبير من النجوم وأظهرت الصور تجمعات كبيرة، فيما توالت التعليقات التي تنتقد تجاهل الاجراءات الاحترازية وسط تفشي وباء كورونا.

A post shared by (@boosy17) on Sep 25, 2020 at 1:36pm PDT

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد ريهام حجاج

عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج تواجد فيه كذلك مجموعة كبيرة من أصدقائها من الوسط الفني وفي مقدمتهم الفنانة نيللي كريم الذي التقط العديد من النجوم الصور معها، وكذلك الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، وكل من الفنانة عبير صبري ولبلبة، وقد تردد خلال الفترة الماضية استعداد الفنانة ريهام حجاج للمشاركة في شهر رمضان القادم 2021 بعمل درامي جديد لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، لكن المنتج موسى عيسى قد أكد لبرنامج "et بالعربي" أن العمل يدور في حقبة زمنية تاريخية وهناك قصة رومانسية تتصدره، وأن المسلسل الجديد لا يزال جاري الإعداد له، كما سوف يقوم المخرج طارق العريان بإخرج العمل.

A post shared by (@boosy17) on Sep 25, 2020 at 2:20pm PDT

أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت فيها ريهام حجاج

ريهام حجاج قد شاركت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وقد تسبب المسلسل كذلك في إثارة جدل واسع قبل عرضه بسبب الأزمة مع الفنان خالد النبوي نتيجة الدعاية الخاصة بالمسلسل، والتي ظهر فيها النبوي خلال الصور الدعائية للعمل خلف الفنانة ريهام حجاج، وأكد النبوي في بيان له أنه مدين بالاعتذار لجمهوره ولعائلته عما حدث، وأنه يتعرض لحملة تشويه متعمدة وهدد بالاعتزال في حالة لم يتم إصلاح الوضع الخاص بالدعاية للعمل، وشدد خالد النبوي على أنه يحترم جميع زملائه في المسلسل وأنه لا يوجد أي خلافات بينهما، وقد استجابت الشركة المنتجة للمسلسل لطلب النبوي، وقامت بتعديل بعض الصور التي رفضها الفنان المصري.

"لما كنا صغيرين" شارك في بطولته كل من محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.