رابح صقر ومحمد حماقي يشعلان حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90..فيديو

احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90 لا يزال يشارك فيها العديد من النجوم لليوم الرابع على التوالي حيث أحيا الفنان رابح صقر حفله المقرر في العاصمة السعودية الرياض، كما قدم الفنان محمد حماقي حفله في مدينة جدة.

رابح صقر يشعل حفله في الرياض

رابح صقر بدأ حفله في العاصمة السعودية الرياض بالأغنية الوطنية "معاهدينك" كما قدم مجموعة من أجمل أغانيه التي اشتهر بها في مسيرته الغنائية الطويلة وكان من أبرزها أغنية "علي كيفك"، و"قلته"، و"عجزت"، كما قدم كذلك أغنية "هقوتك فيني"، و"وين انت"، وكان الفنان رابح صقر قد وصل إلى مركز الملك فهد الثقافي من أجل إحياء الحفل وكان في استقباله سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، وقد ظهرت الإجراءات التي تم فرضها للوقاية من فيروس كورونا والتي تم استقبال الفنان رابح صقر بها قبل دخوله إلى مقر الحفل.

محمد حماقي يتألق في حفله بجدة

الفنان محمد حماقي تألق كذلك في حفله الذي أقيم بمدنية جدة بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وقد نقلت منصة "شاهد" الحفل الذي بدأ بأغنية "نفسي أبقى جنبه"، كما قدم حماقي العديد من الأغاني التي طلبها الجمهور عبر هاشتاج "حماقي في جدة" حيث قدم أغاني منها "يزلزل"، و"ما بلاش"، وأغنية "أحلى حاجة فيكي"، و"يا ستار"، و"حاجة مستخبية"، و"ناويها"، كما قدم أغنية "واحدة واحدة".

نجوم العالم العربي يشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90

حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 قد شارك فيها خلال الأيام الماضية العديد من نجوم العالم العربي من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام وداليا مبارك، وماجد المهندس، وعبادي الجوهر، كما شاركت الفنانة أنغام ومعها الفنان تامر عاشور في الحفل الذي أقيم أمس في مدينة جدة ضمن فعاليات اليوم الوطني، كما أحيا نجوم الأغنية الكويتية حفلاتهم الغنائية أمس الخميس تزامنًا مع حفل أنغام وتامر عاشور، ولكن في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، وهم عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومطرف المطرف، وذلك تحت شعار "كويتيون يتغنون في حب السعودية"، حيث بدأ الحفل بفقرة مطرف المطرف الذي قدم مجموعة من أغانيه المميزة وعدد من أغاني زملائه، والتي من أبرزها"سكة طويلة" لعبادي الجوهر و"مهما يقولون" لمحمد عبده، و"من كل عقلك" وغيرها.

نبيل شعيل قدم كذلك مجموعة من أجل أغانيه في الحفل، بينما اختتم المطرب الكبير عبد الله الرويشد الحفل بتقديم عدة أغاني منها "سولف علي" و"يا عمري يا السعودية" و"الشوق" وغيرها.