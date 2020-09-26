دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بفيديو لها أثناء رفعها أوزانا ضخمة من الأثقال

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بمقطع فيديو جديد لها أثناء رفعها الأثقال وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت الشربيني على الصورة قائلة :"العودة إلى المسار الصحيح".

ولاقى الفيديو تفاعل كبيرًا بين متابعي الفنانة وجمهورها الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.

وانتهت دينا الشربينى مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «30 مارس»، الذى تتعاون خلاله مع كل من الفنانين، أحمد الفيشاوى، وخالدالصاوى، وإنجى المقدم، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، وندى موسى، وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف حميد المدنى، ومن إخراج أحمدخالد موسى.

يشار إلى أن دينا ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال تصوير الأيام المتبقية لها فى فيلم «ثانية واحدة»، الذى تتعاون فيه مع المنتج محمد السبكى، والمؤلف مصطفى حمدى، والمخرج أكرم فريد، ويشاركها بطولته كل من الفنانين، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، ودينا ويزو، وعلا رشدى، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم منهم فتحى عبدالوهاب، وآخرون، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لايت.