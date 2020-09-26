يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا فى دار الأوبرا المصرية 20 أكتوبر المقبل. ويقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، كما من المقرر أن يقدم الدور الكبير أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى. ومن أهم المقطوعات التي سيقدمها الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.