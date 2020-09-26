نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية خالد أنور في مسلسل "تحقيق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم الفنان خالد أنور حاليًا بتصوير مشاهده فى مسلسل "تحقيق"، ويُجسد خلال الأحداث دور طالب جامعى يحب الماديات ويسعى لاستغلال كل من حوله لكي يحصل على الأموال، وخلال رحلته يجد العديد من المواقف التى تغير من تخطيطاته.

مسلسل "تحقيق" تدور أحداثه في إطار 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية،

والمسلسل يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي "شانك" في أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

وفي سياق آخر، يُشارك خالد أنور في حكاية "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا" وهي الحكاية السادسة والأخيرة من العمل ومن المقرر عرضها على قناة dmc ، وهي بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، تدور الأحداث حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها، وكيف واجهت نفسها بشكل إيجابى.