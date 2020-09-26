نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زين مالك يطرح اغنية جديدة بعنوان Better في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قام النجم الانجليزي الشاب زين مالك بطرح اغنية جديدة، تعتبر احدث اغنية يطرحها بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "بيتر" بمعنى "أفضل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي يطرح لأغنية بطريقة سينجل، بالتزامن مع احتفال زين باستقباله لمولودته الجديدة من حبيبته عارضة الازياء جيجي حديد.

وكان قد بدأ زين مالك مسيرته الفنية كمغني منفرد بعد انفصاله عن فريقه الغنائي وان دايركشن عام 2016.



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