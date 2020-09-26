نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمي لوفاتو تؤكد انفصالها بصورة بدون خاتم الخطبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قامت المغنية الشابة ديمي لوفاتو بنشر صورة جديدة لها، تعد اول صورة تظهر بها بعد اعلان انفصالها رسميا عن خطيبها ماكس ايريك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها ديمي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، اكدت من خلالها انفصالها بظهورها بدون خاتم الخطبة.

ويأتي انفصال ديمي بعد شهرين فقط من اعلانها رسميا لارتباطها بخطيبها السابق ماكس.



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