شاهد.. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

فاجأت الفنانة الشابة أميرة شرابي، متابعيها بإعلان ارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وأيضًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرت صورتين لها وهي ترتديه.

وكانت أميرة شرابي، مختفية عن متابعيها خلال الفترة الأخيرة، وآخر ما كتبته عبر فيسبوك، قبل قرار إعلان الحجاب، هو منشور مطول وجهته للعامة، فكتبت: «للتنويه (خواطر تجارب) .. أخي العزيز أختي العزيزه أنا والعياذ بالله من كلمة أنا وصلت لمرحلة في حياتي مش عيزه حاجه من حد الحمدلله بنيت بيني وبين ربنا وصال..بقيت كل الي نفسي فيه بطلبه من ربنا والحمدلله حبيبي ربنا مش حرمني من حاجه حتى الي بطلبه وربنا عارف انه مفهوش خير ليا يحرمني مني بس بيعوضني بلي أحسن ماتمانيته .. ولو مادنيش خالص انا راضيه عشان سبحانه الأعلم بالأصلح لي في ديني ودنيتي».

وأضافت أميرة شرابي: «فحضرتك أنا أسأل عليك عشان أنا إنسان مشاعري صادقه وعشان الدنيا دي فانيه وممكن بكره اسمع خبر الله يرحمك أو حضرتك تسمع خبر الله يرحمني عشان متجيش يوم نزعل على تقصرنا حتى بالسؤال بالرسالة واحنا فينا لسا الروح داخله وخارجه .. بسأل عليك أكيد عشان ليك معزه في قلبي وعشان يفرقلي اطمن عليك واسمع حسك في الدينا ومنقطعش حبل الود الي بينا».

وتابعت شرابي: «مش معناه خالص معاليك إننا عايزه منك حاجه ولا محتاجه منك خدمه ولا قاصده اتوددلك عشان تخدمني في مصلحه أظن الرسالة وصلت الي بيدي هو ربنا إحنا بس أسباب وبشر متصخرين لقضاء حجات غيرنا ودي أصلا أخي العزيز فضل ونعمه من عند ربنا ان يجعلك سبب».

واختتمت حديثها،قائلة: «حبيت أقولك ان حب الناس ليك دي نعمه ان واحد يفتكر يسأل عليك في وسط زحمة الحياة والضغوطات دي كلها الا وما ليك معزه في قلبه فمتبقاش بخيل حتى برد السؤال ومتبقاش تقلل من ثقتك بنفسك وتفتكر ديما ان الناس عيزه منك بس المصلحة مش بتسأل على شخص .. في الأخير لو ده تكبر من تواضع إلى الله رفعه .. لو قادر تسأل اسأل.. ولو عرفت ترد السؤال رد .. ولو مش عايز بردو برحتك».

وكانت الفنانة الشابة أميرة شرابي، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، شاركت فيها في تحدي صورة الطفولة، إذ اقتسمت الصورة نصفين، وظهرت في النصف الأول وهي طفلة، والنصف الثاني وهي ترتدي الحجاب، لأول مرة لها.

ونشرت الفنانة أميرة شرابي، صورة أخرى لها عبر خاصية القصص (ستوري) عبر حساب انستجرام، ظهرت فيها بـ الحجاب أيضًا، وكتبت عليها: «اللهم الثبات»، لتؤكد بها قرار إرتداء الحجاب رسميًا، وليس مجرد الظهور به فقط.

وقامت أميرة شرابي، بحذف كل صورها عبر انستجرام، التي ظهرت فيها مسبقًا دون حجاب، لتثير جدل متابعيها، في الوقت الذي لم تعلن فيه رسميًا إن كانت ستعتزل الفن، أم ستداوم على العمل فيه بالمشاركة في أدوار تتناسب مع حجابها.

أميرة شرابي هي ممثلة جزائرية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية"، الذي لفت الأنظار إلى موهبتها؛ لتقوم بعدها ببطولة فيلم "تسعة"، من إخراج إيهاب راضي، كما شاركت في مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسل "اختيار اجباري"، وأخيرًا مسلسل "أرض جو" أمام النجمة غادة عبدالرازق .