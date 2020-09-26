ماندي مور تشارك متابعيها خبر حملها

أحمد جمال أحمد

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شاركت النجمة ماندي مور متابعيها لحظة الاعلان عن حملها من زوجها تايلو جولد سميث، وانها تترقب مولودها الأول في سن الـ 36.

ونقلت صحيفة ديلي ميل صورة نشرتها ماندي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكانت آثار الحمل ظاهره عليها وكان برفقتها زوجها.

وقالت ماندي ان موعد وصول الطفل سيكون مع مطلع عام 2021 المقبل.



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