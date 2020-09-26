نجوم بوليوود يودعون الراحل SP Balasubrahmanyam

شارك العديد من نجوم بوليوود الكبار في نعي المغني الراحل SP Balasubrahmanyam الذي توفى بعد صراع مع المرض.

وذكر موقع انديا توداي ان نجوم كبار قدمو نعي لذكرى المغني الراحل كان من ضمنهم النجم شارو خان والنجم سلمان خان.

وايضا النجم انيل كابور والنجم اجاي ديفجان، كل منهم قدموا نعيا مؤثرا عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



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