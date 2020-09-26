استئناف تصوير "جار القمر" لكريم فهمي في هذا الموعد

يقوم فريق عمل فيلم "جار القمر" بإستئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم في منتصف الشهر المقبل، بعدما توقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد انتهوا مؤخرًا من تصوير 10 أيام فقط.
"جار القمر" هو فيلم رومانسي، من إخراج هادي الباحوري، وبطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، ومن تأليف محمود زهران، وإنتاج أحمد السبكى.
والجدير بالذكر أن الفنان كريم فهمي خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "ونحب تانى ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا رشدي، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجي.
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