بالصور..اهتمام إعلامي بكواليس حفل"حماقي" في اليوم الوطني السعودي الـ٩٠

مع وصول الميجا ستار محمد حماقي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لإحياء الليلة الرابعة من احتفالات المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ ٩٠ تناقلت وسائل الإعلام العربية والخليجية بخاصة تفاصيل وكواليس حفله باهتمام كبير.

وصل حماقي جدة بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وكان في استقبالهما محمد زكي المدير التنفيذي ل "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الإمكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى والمحبب لقلوب الشعب السعودي والعربي حيث يحتفل فيها محبي السعودية من جميع انحاء الوطن العربي تحت شعار "همة حتى القمة".

حرص حماقي في بداية حفله علي تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية لحفاوة الاستقبال وتهنئة أهل المملكة والقيادة السياسية الرشيدة بالعيد الوطني السعودي ال ٩٠ ووجهة كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ للجهود المبذولة من أجل إسعاد الجماهير العربية.

قدم حماقي طول الحفل العديد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "نقسى ابقي جنبه" ،" أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" ، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" .