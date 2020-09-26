طول عمرك جميلة.. نرمين الفقى تشارك فى تحدى الطفولة.. شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقى فى تحدى الطفولة ونشرت صورة لها فى طفولتها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت نرمين قائلة "الحمد واللشكر لله" ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: جميلة فى كل الأوقات - ماشاء الله - طول عمرك جميلة اقرأ أيضا:

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.



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