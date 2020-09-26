فيديو ابنة رجاء الجداوي تكشف لأول مرة عن ما فعلته والدتها حينما شعرت بقرب أجلها

أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة "cbc"، وكشفت أميرة مختار عن تفاصيل وأسرار جديدة تخص والدتها الراحلة وتحديدا في الأيام الأخيرة لها قبل الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.

تفاصيل الأيام الأخيرة قبل إصابة رجاء الجداوي بكورونا

أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تحدثت عن تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة قبل نقلها إلى المستشفى وتأكيد إصابتها بفيروس كورونا حيث أوضحت أنها كانت تشعر بقرب الموت، لذلك تواصلت مع جميع أحبابها وعائلتها فقالت: "قبل نقل والدتي الي المستشفى بثلاثة أيام تواصلت مع العديد من أحبابها حتى الذين لم تكن على اتصال معهم منذ سنوات طويلة وقدمت لهم التهاني بمناسبة العيد، بل وقامت بزيارة صديقاتها وكذلك العائلة، فوالدتي كانت تشعر بالرحيل، وقد شعرت أنا بعد رحيلها بحب غير مسبوق لها من قبل الجميع في مصر والعالم العربي وكذلك الجاليات في جميع الدول".

ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف آخر كلمات والدتها قبل وفاتها

أميرة مختارة تحدثت كذلك عن تفاصيل اكتشاف إصابة والدتها بفيروس كورونا فقالت:" فرضنا إجراءات احترازية بسبب كورونا من شهر فبراير ومنعت والدتي من الخروج، لكن اضطرت في النهاية للذهاب للعمل والاحتكاك بالناس، حتى مساعدتها أصيبت بأنفلونزا لكن فحوصاتها أكدت عدم إصابتها بكورونا"، وأضافت أميرة مختار:" أثناء استعدادنا للعيد والدتي شعرت بارتفاع في درجة الحرارة وهذا هو العارض الوحيد الذي ظهر عليها وبدأنا في الإجراءات ودخلت المستشفى، وكانت دائما في آخر أيامها تؤكد على رضاها، ووصلت لمرحلة من السلام الداخلي".

أميرة مختار: والدتي وجهت لي رسائل من خلال فيلم "توأم روحي"

أميرة مختار أكدت أن هناك رسائل من والدتها وصلت إليها من خلال فيلم "توأم روحي" الذي كان من آخر الأعمال التي شاركت فيها، وأن دور والدتها في الفيلم كان يعتمد على رسائل إيجابية ومهمة اعتبرتها أميرة مختار موجهة لها فقالت: "عندما رأيت أحد مشاهد فيلم (توأم روحي) الذي شاركت فيه قبل رحيلها شعرت أنها توجه رسالة لشخصي حيث كانت تردد جملة (محدش ييموت ورا حد) في إشارة منها الى أهمية أن تستمر الحياة، وأنه مهما كان فراق أحبابنا صعبا فيجب أن نستمر في طريقنا".

رجاء الجداوي قد رحلت في شهر يوليو الماضي بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا الذي أصيبت به خلال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.