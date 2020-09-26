شاهد.. أسما شريف منير برفقة زوجها في عيد ميلاد ريهام حجاج

نشرت أسما شريف منير مجموعة من الصور خلال احتفال الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر في الصور عددد من نجوم الفن، كان من أبرزهم زوج أسما شريف منير الفنان والنجمة عبير صبري ونيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي.



واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ 34، منذ أيام، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت في كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

وكان أول أعمالها فيلم "سفاري" مع رامز أمير وإيهاب فهمي، وكان من إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".



وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.