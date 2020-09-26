في عيد ميلاد مشيرة إسماعيل.. قصة ارتدائها الحجاب وطلاقها من علي الحجار

تحتفل الفنانة مشيرة إسماعيل، اليوم السبت 26 سبتمبر، بعيد ميلادها الـ70، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، واسمها الحقيقي هو مشيرة محمد إسماعيل، و ظهرت مواهبها الفنية، وهي ما زالت طفلة صغيرة، حيث ألحقتها أسرتها ببرامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون.



لفتت مشيرة إسماعيل، نظر المخرج حسين كمال ليرشحها للانضمام لفرقة الفنون الشعبية عام 1966 حتى تبنى موهبتها الفنان علي رضا، مؤسس الفرقة، الذي تأكد من قدراتها الفنية رغم صغر سنها فقد كان عمرها لم يتعدّ الـ16 عامًا.

مشيرة إسماعيل، من الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد المصرى، حيث قدمت فيلم "زهرة البنفسج" مع زبيدة ثروت، والمخرج عبد الرحمن الخميسي، وكذلك فيلم "تزوير في أوراق رسمية"، مع محمود عبد العزيز، وفيلم "احنا بتوع الأتوبيس" مع الفنان الكبير عادل إمام و"اذكريني"، و"زمن حاتم زهران" مع الفنان الراحل نور الشريف.



تزوجت مشيرة إسماعيل من المطرب علي الحجار رغم رفض أهلها، كما ذكرت فى أحد البرامج التليفزيونية بسبب سوء أحواله المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني.